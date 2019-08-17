كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يعرب عن "رضاه الكبير" عن تجارب الأسلحة التي أجرتها بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت إن الزعيم كيم جونج أون أشرف على تجربة أخرى لإطلاق سلاح جديد غير محدد، ينظر إليه على أنه محاولة للضغط على واشنطن وسول بشأن المفاوضات النووية البطيئة والتدريبات العسكرية المشتركة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية في بيونج يانج إنه بعد إطلاق الصاروخ يوم الجمعة، أعرب كيم عن "رضاه الكبير" عن "معدلات النجاح الغامضة والمدهشة" لجيشه في نشاط الاختبار الأخير وتعهد ببناء "قدرات عسكرية لا يجرؤ أحد على استفزازها". لم يذكر التقرير أي تعليق محدد على الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية.

كانت الإطلاقات هي الجولة السادسة من الاختبارات التي أجرتها كوريا الشمالية منذ أواخر يوليو والتي كشفت عن تطورات نظام مدفعي صاروخي جديد ونظامين منفصلين لصواريخ باليستية قصيرة المدى متحركة يقول الخبراء إنها ستزيد من قدرتها على ضرب أهداف في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، بما في ذلك القواعد الأمريكية هناك.

