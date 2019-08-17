كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق 300 سائح داخل منتزة وطني في ولاية ألاسكا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منتزة دينالي الوطنية، والتي تقع في ولاية ألاسكا الأمريكية، في بيان، أن ما لا يقل عن300 سائح على الأقل تقطعت بهم السبل داخل المنتزة، وهي محمية أمريكية، بسبب الانهيارات الطينية.

وقال البيان الذي صدر من المنتزة، في وقت متأخر يوم الجمعة: "تم إغلاق طريق منتزة دينالي أمام كل حركة المرور على بعد 30 ميلًا بسبب الظروف غير الآمنة. الإغلاق ناتج عن غمر مجاري والعديد من الانهيارات الطينية متوسطة الحجم التي غطت الطريق في تدفقات الحطام".

وأضاف البيان اإلاعلامي: "بدأ سائقي شركة Joint Venture في الإبلاغ عن العديد من الانزلاقات على طول الطريق، وفي طريق Polychrome ، ما يقرب من 300 من زوار اليوم للمتنزه موجودون حاليًا غرب طريق Polychrome".

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وحسب وكالة "أسوشييتد برس"، قال بول أوليغ، المسؤول الإعلامي في المتنزه، إنه يتم العمل على توفير ممر لإجلاء السياح العالقين بحلول، مساء اليوم السبت.

وأصدرت السلطات في ألاسكا تحذيرات للسكان في عدة مدن من إمكانية حدوث فيضانات، بسبب ارتفاع منسوب المجاري المائية جراء الهطول الغزير للأمطار خلال الأيام القلائل الماضية.

تغطي المنتزة والمحمية نحو 9400 ميل مربع. وهي مكان سياحي شهير، تستقبل المنتزة مئات الآلاف من الزوار كل عام.