كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رشيدة طليب تعلن دعمها للشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب إنها لن تخذل الشعب الفلسطيني بالتزام الصمت حيال وضعه في زيارة إلى الضفة الغربية.

هذا هو الحال على الرغم من خطاب قدمته في وقت سابق إلى الحكومة الإسرائيلية وعدت فيه باحترام أي قيود مفروضة على زيارتها إلى الضفة الغربية.

وقد غردت طليب يوم الجمعة: "إسكاتي ومعاملتي كمجرمه ليس هو ما تريده (جدتي) لي. إنه سيقتل قطعة مني. لقد قررت أن زيارة جدتي في ظل هذه الظروف القمعية تقف ضد كل شيء أؤمن به - محاربة العنصرية والقمع والظلم ".

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قد قال إنه تلقى طلبًا من المشرعة الفلسطينية الأمريكية، ووافق على طلب زيارة أقربائها، بمن فيهم جدتها البالغت من العمر 90 عامًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعرب الوزير أريه درعي عن أمله في أن "تنفذ طليب وعدها وأن تكون الزيارة إنسانية فقط ".

