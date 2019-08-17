كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رشيدة طليب تعلن دعمها للشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هذا هو الحال على الرغم من خطاب قدمته في وقت سابق إلى الحكومة الإسرائيلية وعدت فيه باحترام أي قيود مفروضة على زيارتها إلى الضفة الغربية.
وقد غردت طليب يوم الجمعة: "إسكاتي ومعاملتي كمجرمه ليس هو ما تريده (جدتي) لي. إنه سيقتل قطعة مني. لقد قررت أن زيارة جدتي في ظل هذه الظروف القمعية تقف ضد كل شيء أؤمن به - محاربة العنصرية والقمع والظلم ".
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قد قال إنه تلقى طلبًا من المشرعة الفلسطينية الأمريكية، ووافق على طلب زيارة أقربائها، بمن فيهم جدتها البالغت من العمر 90 عامًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أعرب الوزير أريه درعي عن أمله في أن "تنفذ طليب وعدها وأن تكون الزيارة إنسانية فقط ".