كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خروج مسيرة للمعلمين لدعم للمتظاهرين في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه المعلمين في هونغ كونغ اليوم السبت إلى المقر الرسمي لزعيمة المدينة مع بدء حملة أخرى من الاحتجاجات.

تجمع الحشد بميدان عام في الحي المالي قبل الانطلاق إلى مقر الحكومة، وكانوا يحملون لافتات كتب عليها "احموا الجيل التالي" ومظلات لتفادي هطول أمطار متقطعة.

و اوضح المعلمون إنهم يريدون إظهار دعمهم للمتظاهرين، حيث ان اغلبهم طلاب، مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين والتوقف عن استخدام ما أسموه عنف الشرطة لتفريق المتظاهرين الذين يسيطرون على الشوارع ويحاصرون المباني الحكومية ويشوهونها.

وقال احدهم"نحن هنا بسبب العنف المستمر من جانب الحكومة والشرطة.. نشعر أن لدينا الحق في حماية طلابنا."

لا تظهر مظاهرات هونج كونج، التي تقترب من أسبوعها العاشر، أي إشارة إلى التراجع. وتشمل المطالب استقالة زعيم المدينة، كاري لام، واجراء انتخابات ديمقراطية وتحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة.

