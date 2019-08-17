كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 183 ألف شخص استفادوا من أضاحي الهلال الأحمر الإماراتي في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع الأضاحي هذا العام في 78 دولة حول العالم، واستفاد من المشروع 183 ألفاً و419 شخصاً، ووجدت أضاحي الهلال الأحمر طريقها للمستهدفين من الفقراء والمحتاجين في أحيائهم النائية، واللاجئين والنازحين في مخيماتهم المنتشرة في العديد من الدول.

وباشرت الهيئة منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك ذبح الأضاحي وتوزيعها عبر مكاتبها الخارجية وسفارات الدولة في عدد من الدول، وبالتعاون والتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في الدول الأخرى.

وأكد فهد عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في الهلال الأحمر أن الهيئة عملت على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي هذا العام خارج الدولة لتعزيز دورها على الساحة الخارجية، وتقديم أفضل الخدمات للفئات التي تستهدفها وتسهم بصورة دائمة في توفير متطلباتها الضرورية.

مشدداً على أن الهيئة تولي مشاريعها وبرامجها الموسمية اهتماماً كبيراً وتحرص لمواكبة الاحتياجات الإنسانية عبر الخطط والآليات، التي تحقق تطلعاتها في الدعم والمساندة لأصحاب الحاجات والأسر المتعففة.

وقال: إن هيئة الهلال الأحمر تنفذ سنوياً مشروع الأضاحي خارج الدولة في إطار استراتيجيتها الخاصة بمد جسور التعاون والعطاء مع كل الشعوب الشقيقة والصديقة وخصوصاً تلك التي تعاني من وطأة الظروف وشظف العيش، مشيراً إلى أن أضاحي الهلال تسهم بشكل كبير في إدخال فرحة العيد وسروره على نفوس الأطفال وأسرهم.

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وأكد حرص الهيئة على تواجدها وسط هذه الفئات لتقديم يد العون و المساعدة لهم عبر برامجها الإنسانية وأنشطتها الإغاثية المستمرة وخاصة أيام الأعياد، التي تسود فيها مظاهر الفرحة والسعادة حتى لا يشعروا بمرارة الحرمان دون غيرهم من الذين حباهم الله برغد العيش ونعمة الأمن والاستقرار.

وقال ابن سلطان: إن مشروع أضاحي الهلال الأحمر يعمل على تحسين ظروف المستضعفين وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين خلال أيام العيد المباركة في الدول التي تعاني شح الموارد وقلة الإمكانات، منوهاً بأن المشروع يعزز أوجه التكافل والتراحم، التي يتمتع بها مجتمع الدولة المعطاء من خلال تفاعله مع القضايا الإنسانية، التي تؤرق الكثير من شعوب العالم التي تئن تحت وطأة المعاناة.

وأوضح نائب الأمين العام أن الهيئة رأت توسيع رقعة المشروع خارجياً هذا العام في عدد من الدول، التي شهدت كوارث وأزمات أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بها بدرجة كبيرة، ورصدت الهيئة مبالغ إضافية لتعزيز مشروع الأضاحي في تلك الدول.

مؤكداً أن الهيئة تقدر حجم الأضرار التي خلفتها الأزمات هناك على الإنسان والممتلكات، لذلك تكثف برامجها الإنسانية في الساحات المنكوبة مساهمة منها في الحد من تفاقم المأساة ومساندة المتأثرين.

وقال: إن متابعات الهيئة الخارجية خلال الأيام الماضية أكدت أن تنفيذ المشروع في الدول المعنية سار بصورة جيدة، وكما هو مخطط له.