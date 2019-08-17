كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الهندية تبدأ تخفيف القيود في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت السلطات في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية في استعادة خدمات الهاتف الثابت بعد ما يقرب من أسبوعين من الإجراءات الأمنية غير المسبوقة وتعتيم الأخبار عقب قرار الغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الشطر الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.

وقال المدير الإداري شهيد شودري إنه تم رفع القيود في معظم المناطق وسوف تفتح المكاتب الحكومية اليوم السبت لتقديم الخدمات.

لا تزال قوات الأمن التي غطت المنطقة في حالة تأهب قصوى حيث خرج مئات الأشخاص إلى الشوارع للمشاركة في مظاهرة مناهضة للهند بعد صلاة الجمعة في سريناجار، المدينة الرئيسية في منطقة الهيمالايا المقسمة.

اجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة كشمير لأول مرة منذ عقود، وقال سفير باكستان إن الجلسة أظهرت أن الناس في المنطقة "قد يكونون محبوسين... لكن سمعت أصواتهم اليوم".

