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إنقلاب شاحنة محملة بأطنان من سمك السردين بمدخل ميناء الداخلة – صور 

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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تعرضت، شاحنة محملة بالأطنان من سمك “السردين”، صباح أمس الجمعة، لحادث سير أدى للإنقلابها بمدخل ميناء مدينة الداخلة.

انقلاب شاحنة سمك

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم24″، فإن الشاحنة كانت تسير بشكل طبيعي بطريق الميناء، للتعرض فجأة للانقلاب، دون معرفة السبب الحقيقي ودون تسجيل خسائر في الأرواح .

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 ورجح المصدر ذاته، أن الحمولة الزائدة للشاحنة قد تكون السبب المباشر  في انقلابها ما خلف خسائر مادية كبيرة بالشاحنة والحمولة المكونة من سمك “السردين”.

انقلاب شاحنة سمك

هذا وقد حلت المصالح الامنية فور علمها بالخبر، والتي عملت على فتح تحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت الى إنقلاب الشاحنة بهذا الشكل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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