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تعرضت، شاحنة محملة بالأطنان من سمك “السردين”، صباح أمس الجمعة، لحادث سير أدى للإنقلابها بمدخل ميناء مدينة الداخلة.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم24″، فإن الشاحنة كانت تسير بشكل طبيعي بطريق الميناء، للتعرض فجأة للانقلاب، دون معرفة السبب الحقيقي ودون تسجيل خسائر في الأرواح .
ورجح المصدر ذاته، أن الحمولة الزائدة للشاحنة قد تكون السبب المباشر في انقلابها ما خلف خسائر مادية كبيرة بالشاحنة والحمولة المكونة من سمك “السردين”.
هذا وقد حلت المصالح الامنية فور علمها بالخبر، والتي عملت على فتح تحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت الى إنقلاب الشاحنة بهذا الشكل.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقلاب شاحنة محملة بأطنان من سمك السردين بمدخل ميناء الداخلة – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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