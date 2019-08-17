شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية: مصرع الشقيق الثاني لزعيم المتمردين الحوثيين في ظرف غامض والان مع التفاصيل

قالت صحيفة البيان الاماراتية إن هناك انباء تتردد عن مقتل شقیق آخر لقائد میلیشیا الحوثي الإیرانیة في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر محلیة وفقا للصحيفة أن عبدالخالق الحوثي شقیق زعیم المیلیشیا اختفى عن الأنظار منذ عدة أیّام أثناء تواجده في محافظة الحدیدة على رأس مجموعة من القوات التي یقودھا وتتبع ألویة الحرس الجمھوري سابقاً، حیث شاعت أخبار عن مصرعھ في ظروف غامضة شبیھة بتلك التي حصلت مع أخیھ إبراھیم الذي وجد مقتولاً في أحد المنازل في حي حدة بالعاصمة صنعاء ضمن صراع الأجنحة داخل صفوف المیلیشیا.

ووفقاً لھذه المصادر فإن انقطاع أخبار عبدالخالق الحوثي المشمول بالعقوبات الدولیة التي فرضھا مجلس الأمن لدوره في اقتحام العاصمة عام 2014 ،جاء بعد أیّام من وصولھ

منطقة الحسینیة القریبة من خطوط المواجھات مع القوات المشتركة في مدیریة بیت الفقیھ، وأن المیلیشیا ترفض الإفصاح عن مصیره كعادتھا في التكتم على مصرع قادتھا للتغطیة على الصراعات الداخلیة وحتى تحافظ على مقاتلیھا من الانھیار.