شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقاوي: الشرعية اليمنية ستتجاوز أزمة عدن والان مع التفاصيل

توقع سفير مصر السابق في اليمن الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي، سيطرة الحكومة الشرعية في اليمن على الوضع في مدينة عدن، وذلك بمساعدة الدول الداعمة للشرعية وأبرزها السعودية والإمارات، وما تقوم به من جهود في مجالات إصلاح البنية التحتية والأمن والكهرباء والمياه وحل مشكلة البطالة.

ونوه الشرقاوي إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق على الأرض بين السعودية والإمارات والشرعية والقوى السياسية اليمنية لتحقيق السلام في اليمن، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216.

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وقال الدكتور الشرقاوي إن الحوثيين لم يعد لهم دور في السيطرة على عدن، وإن الجانب الحوثي لن يستطع التأثير على المجلس الانتقالي واستغلال الظروف لصالحه.

وأكد الشرقاوي على أن السعودية دعت لاجتماع في جده للقوى السياسية في اليمن، وأن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة وتحقيق السلام في عدن وجميع أرجاء وربوع اليمن.

وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم قال، إنه لا نية للقوات الجنوبية الانسحاب من عدن. ونفى هيثم، في تصريح لإذاعة "مونت كارلو" الدولية مساء اليوم، أن تكون اللجنة السعودية الإماراتية التي وصلت عدن قد أتت للإشراف على انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من المؤسسات الحكومية في المدينة، مشدداً في الوقت ذاته على العلاقة الوثيقة مع التحالف بقيادة السعودية.