شكرا لقرائتكم خبر عن البركاني يلتقي بمحمد بن سلمان لمناقشة الأوضاع الأخيرة في اليمن والان مع التفاصيل

التثى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجرى خلال اللقاء التأكید على خدمة الیمن وشعبھ الشقیق والدعم الأخوي الصادق من قیادة وشعب المملكة العربیة السعودیة، واستعراض ما بذلتھ قوات تحالف دعم الشرعیة في الیمن من جھود على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار للیمن الشقیق، وفق ماذكرتھ وكالة الانباء السعودیة "واس.

وفي اللقاء اكد الطرفان أهمية توحيد الصف والجهود لانهاء الخطر الايراني من خلال مليشياتها الحوثية في اليمن.