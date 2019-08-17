شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بأمطار على عدن.. وسحب رعدية بعدة محافظات والان مع التفاصيل

توقعت خدمات الإرصاد الجوي بمطار عدن الدولي، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة متقطعة ومتفرقة على مدينة عدن وضواحيها مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن تلك الحالة ستكون مصحوبة بعاصفة رعدية خلال ساعات المساء وحتى الصباح الباكر، مبينةً أن نسبة تحقق هذا التنبؤ من 10 إلى 30 %.

ولفتت إلى أنه يحتمل هطول أمطار مختلفة الشدة مصحوبة بالسحب الرعدية على المرتفعات من صعدة شمالاً وحتى الضالع ولحج جنوباً، على أن تمتد شرقاً حتى المهرة مروراً بأبين والبيضاء وشبوة وحضرموت.