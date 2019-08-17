شكرا لقرائتكم خبر عن دويد: النازحين في التربة بتعز يتعرضون لمضايقات من مليشيا الإصلاح والان مع التفاصيل

قال ناطق المقاومة الوطنية، صادق دويد، إن هناك أسرا نزحت إلى التربة من مناطق سيطرة الحوثيين تتعرض الآن للمضايقات.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: من يدينون طرد الشماليين من عدن عليهم أن لا يمارسوا نفس الفعل وأقبح منه في أماكن أخرى تجاه النازحين.

وتابع: لا للعنصرية ولا للعصبويات القذرة.

وقال في تغريدة أخرى: كل الشكر والتقدير للتربة وأبنائها على احتضانهم لأسر المقاتلين المنتمين للمقاومة الوطنية ومعاملتهم بكل حفاوة و كرم. فيما تتخذ بعض الميليشيات وجود هذه الأسر كمبرر لاقتحام المدينة والسيطرة عليها والتي كانت بعيدة عن الصراع.. ندعوهم لتحكيم العقل و تجنيب المنطقة الفتنة.