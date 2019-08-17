شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة تحبط تسللاً لمليشيا إيران الحوثية في الحديدة والان مع التفاصيل

تمكنت القوات المشتركة من احباط عملية تسلل لمليشيا ايران الحوثية، في مديرية التحيتا، وأعقب المحاولة قصف كثيف نفذته المليشيات، مستهدفة مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وفقاً للمركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وذكرت مصادر ميدانية في التحيتا أن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية قامت بالتسلل إلى قرب بعض المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة وقامت بإطلاق قذائف RBG على مواقع القوات، لكن يقظة مقاتليها، مكنتهم من التعامل مع المحاولة وأجبرتهم على التراجع.

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وأضافت المصادر الميدانية أن المليشيات الحوثية لجأت إلى قصف مواقع القوات المشتركة بقذائف الهاون وسلاح 12.7 وسلاح 14,5.

وباتت التحيتا ليلتها الفائتة تحت نيران القصف والاستهداف المكثف من قبل المليشيات الحوثية التي رفعت وتيرة التصعيد في مختلف جبهات الحديدة، وتعرضت المنازل والأحياء السكنية للاستهداف المباشر والقصف العشوائي.

وقالت مصادر في التحيتا إن قذيفة هاون أطلقتها عناصر المليشيات الحوثية دمرت بشكل كامل منزل المواطن عبدالله خصي.