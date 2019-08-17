شكرا لقرائتكم خبر عن الوطن الإماراتية: لا مكان للإخوان في اليمن والان مع التفاصيل

قالت صحيفة الوطن ان الاحدات المتسارعة في الكثير من الدول العربية ومنها اليمن الشقيق، أن الكل يعي أن جماعة "الإخوان" الإرهابية ليست إلا وباء لا يمكن أن يتم معه إنجاز أي حل نهائي، وتحالف ثنائي الموت والدمار "الحوثي – الإخواني" ليس غريباً فمليشيات الموت والقتل والتدمير وأدوات الخارج تعمل معاً في كل مكان لأن فكرها واحد وارتهانها واحد ومصالحها وانتهازيتها واحدة.

واعتبرت ان أهل عدن على غرار الأغلبية الكاسحة من الشعب اليمني الشقيق الشرفاء أكدوا جميع هذه الحقائق وبينوا ثبات مواقفهم وأنهم يريدون الاستقرار والحل الحقيقي الذي لا يكون فيه لـ"الإخوان" تحت أي مسمى كان أو للمليشيات مكان فيه، وأكدوا تقديرهم لقوات دول التحالف والالتزام بالعمل معها لإنجاز حل نهائي يكون كفيلاً بطي صفحة المحاولة الانقلابية الغاشمة، مدركين طهارة أرضهم وضرورة الحفاظ عليها جيداً، فهي التي شهدت ملاحم بطولية حيث روى الشهداء بدمائهم الأرض نصراً وكانوا صناع ملاحم المجد والبطولات، وبالتالي لن تترك اليوم أو يكون هناك مكان فيها لمن لا يعرف حق اليمن وآماله والتضحيات الطاهرة التي بذلها رجال آمنوا بأن الحق لابد منتصر وأنه لن يترك لأعداء الحياة.

وخلصت الى ان ضبط الأمن ومحاربة الإرهاب والقضاء عليه هو السبيل التام لإنجاز الخلاص من حقبة ستنتهي بما يتوافق وإرادة الشعب اليمني الشقيق ودعم أشقائه في دول التحالف العربي.