شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر مواقع للمليشيا في محافظة الضالع والان مع التفاصيل
دمر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عدداً من المواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، اليوم السبت، آب 17، 2019.
واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بسلسلة غارات تجمعات لعناصر مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية في منطقة حبيل الضبة في حجر غربي الضالع.
وأكدت مصادر عسكرية أن المقاتلات الحربية للتحالف استهدفت تجمعاً لميليشيا الحوثي في حجر تكللت العملية الجوية بالنجاح بعد رصد ميداني مباشر من قبل وحدات القوات المشتركة هناك.
وأضافت المصادر أن أطقما عسكرية للمليشيا هُرعت إلى مكان القصف.
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