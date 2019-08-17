مصادر كردية: الحرس الثوري الايراني بصدد القيام بعمليات عسكرية داخل قرى عراقية

كشفت مصادر كردية، ان الحرس الثوري الايراني بدأ بالتحشيد قرب الحدود مع اقليم كردستان، مرجحة انه بصدد القيام بعمليات عسكرية داخل قرى عراقية.

وقالت المصادر ان "قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني بدأت تتجمع بشكل لافت، خلال الأيام القليلة الماضية، على مقربة من الأراضي العراقية ضمن إقليم كردستان"، مبينة ان "التحشيد الإيراني الجديد يؤشر إلى احتمالية وجود مخططات إيرانية لتنفيذ عمليات عسكرية داخل قرى عراقية حدودية في الإقليم".

واضافت ان "هذه العمليات التي بصدد القيام بها من قبل الحرس الثوري جاءت رداً على هجمات نفذتها أجنحة كردية مسلّحة معارضة لطهران انطلقت من مناطق عراقية حدودية ضمن كردستان".

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وتابعت ان "قوات الحرس الثوري اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، من بينها التحسب لقصف مدفعي إيراني على مقرات أو مواقع أحزاب إيرانية في بلدات سيدكان وقلعة دزة ومناطق عراقية أخرى حدودية مع إيران".

وأكد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي خلال تفقده المناطق التي تتولى مهام الحفاظ على امنها القوة البرية للحرس الثوري في شمال غرب ايران ومنها المرتفعات الحدودية لمدينتي بیرانشهر وسردشت المحاذيتين ل‍كردستان، ان جميع قمم الجبال على الحدود الشمالية الغربية للبلاد خاضعة بشكل كامل لسيطرة وإشراف قوات الحرس الثوري المؤمنة والثورية.