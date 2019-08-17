لاعبان عراقيان ينجوان من الموت بأعجوبة

نجا لاعبا المنتخب الوطني، ايمن حسين واحمد ابراهيم، من الموت بعد تعرضهما لحادث سير اثناء عودتهما الى الديار عقب انتهاء بطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا. اللاعبان توجها من كربلاء الى كركوك، واثناء السير كادت ان تصطدم المركبة التي كان يقودها ايمن حسين باحدى المركبات في الطريق، لينحرف عن مساره ويرمي نفسه من السيارة تجنباً لما هو اسوأ، في الوقت الذي كان يجلس فيه ابراهيم بالمقعد الخلفي.



وتقدم مجلـس إدارة اتحاد الكرة بأحر التمنيات بالشفاء العاجل إلى لاعبي منتخبنا الوطني، ايمن حسين واحمد ابراهيم، بعد تعرضهما الى الحادث.

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