الكباشي لـ"العين الإخبارية": حقيبة الدفاع في الحكومة السودانية الجديدة ستسند للفريق جمال...

كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي لـ"العين الإخبارية"، السبت، عن اختيار 5 من أعضاء المجلس الحاليين لتمثيله في مجلس السيادي المزمع تشكيله يوم غد الأحد.

وقال الكباشي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن أعضاء المجلس السيادي من طرف المؤسسة العسكرية هم الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، و الفريق شمس الدين الكباشي، و الفريق ياسر العطا .

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وأضاف أن المجلس العسكري اختار الفريق جمال عمر لتولي حقيبة الدفاع في الحكومة السودانية الجديدة.

ويحتفل السودان السبت، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تمّ التوصّل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني.

وسيتم يوم غد الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكّل المدنيون غالبية أعضائه وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.

وأنهى الاتّفاق الذي تم التوصل إليه في 4 أغسطس/ آب ما يقرب من 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل/نيسان الماضي بعد 30 سنة من التربّع على كرسي الحكم.