مقتل 15 مسلحا من طالبان في عمليات عسكرية بأفغانستان

جدة - عمرو شويل بلخ – وكالات – الخليج 365

قالت مصادر عسكرية مطلعة، اليوم السبت، أن قوات الأمن الأفغانية دمرت سيارة مفخخة وقتلت 15 مسلحا من طالبان، خلال عمليات عسكرية في إقليم بلخ شمال البلاد.

وذكرت المصادر أن الـ 15 مسلحا قتلوا في قصف جوي بمنطقة شولجراه بإقليم بلخ،، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء.

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وأضافت أن القوات الخاصة دمرت سيارة مفخخة لطالبان، خلال عملية منفصلة بمنطقة شيمتال بالإقليم.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.

وتستهدف القوات الأفغانية حركة طالبان ردا على على هجمات الحركة في البلاد.