محلل بحريني: قواعد تركيا في الدوحة لن تحمي تميم عند انفجار غضب القطريين

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أكد المحلل السياسي البحريني موفق خطاب، أن الإعلان أخيرا عن القاعدة العسكرية التركية بالدوحة، خطوة تعاون جديدة بين قوى الشر والظلام الداعمة للتنظيمات المتطرفة والإرهابية، واستقواء دعائي، يعكس تخبطات النظام القطري وفقدان هويته وبوصلة مساره.



وأوضح خطاب في تصريحات صحافية، أن ساسة الدوحة لم يحسنوا قراءة التاريخ، ولم يتعظوا بما حل بالأنظمة الاستبدادية، عندما ثارت عليهم شعوبهم وفقدوا أصدقاءهم وعادوا جيرانهم ولم يعرفوا حجمهم الحقيقي حينها.

وأضاف: "الدول الكبرى والتوسعية والتي منها تركيا وإيران لن تعبر الأساطيل وترسل جنودها وترسانتها وتمولها من ميزانيتها الخاصة والأمر الأهم أنها تتحرك وفق مصلحتها وحماية مصالحها وستقف مكتوفة الأيدي عندما تثور تلك الشعوب على حكامها".

وتابع المحلل البحريني: "كثرة القواعد والأحلاف المتقاطعة المصالح ستزيد لا محالة من الاضطراب والضغوط والابتزاز، وسيستنزف اقتصاد الدوحة التي تعاني أساساً من تخلخل مالي من جراء المقاطعة".

وأردف خطاب: "ليتفكر من بقي ذا لب منهم كم من الأنظمة أصبحت في خبر كان وكانوا يظنون أن القواعد والتحالفات ستحميهم فأنفقوا أموالهم فكانت حسرة عليهم فهلكوا وأورثوا الهلاك لشعوبهم".

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ومنذ إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، 5 يونيو الماضي، بسبب دعمها للإرهاب، سارعت الدوحة للاستنجاد بالأتراك، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما يشبه الحماية التركية على قطر، وسارع بإرسال قوات تركية لحماية أمير قطر تميم بن حمد من ثورة شعبية محتملة.

وكشفت صحيفة تركية مقربة من الحكومة عن بناء قاعدة عسكرية جديدة في قطر، إضافة إلى القاعدة الحالية والتواجد الأمني التركي الذي تضاعف منذ بدء القطيعة بين الدوحة وجاراتها. وكانت تقارير غربية قد قالت إن القوات التركية في الدوحة تولت جزءاً من المهام الأمنية لحماية القصور والمباني الحكومية الحساسة بعد أنباء عن تشكك في ولاء القوات المحلية.

وقالت صحيفة حرييت التركية إن الجنود الأتراك "يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة"، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية"، وذكرت أن القاعدة الجديدة سيفتتحها الرئيس التركي مع أمير قطر في الخريف المقبل.

وقالت الصحيفة إن القاعدة العسكرية الأولى بدأت أعمالها في أكتوبر 2015، "في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر، وفي ديسمبر 2017، تمت تسميتها القيادة المشتركة بين قطر وتركيا"، وقالت، إن "تركيا بامتلاكها قاعدة عسكرية دائمة في قطر أصبحت قوة".

ويؤكد استجلاب قطر للتدخلات الخارجية والقواعد العسكرية، صوابية موقف الدول الأربع من الممارسات القطرية التي انكشفت في أول اختبار وجعلت الدوحة ممراً للقوى الخارجية الطامعة بالخليج.

قاعدة طارق بن زياد التركية تشكل حالة من التدخل الإقليمي التي منحها تنظيم الحمدين لتركيا، خصوصاً وأن تركيا وإيران أصبحتا واضحتين في سياسة التوسع، ذلك أن تركيا توسعت قبل ذلك في القرن الإفريقي من خلال الصومال وسابقاً عبر ميليشيات الإخوان الإرهابية في عدد من الدول العربية.

ويزيد من خطورة الموقف، عزم أنقرة إلى إرسال المزيد من الجنود إلى قطر وإنشاء قواعد عسكرية جديدة، في الوقت الذي تعمل إيران على تهديد مصالح الدول الخليجية، بينما يستقبل أميرها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في الوقت الذي يهدد فيه الملاحة الدولية.