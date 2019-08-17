- 1/2
- 2/2
بومبيو: حزب الله وإيران يهددان لبنان
السبت 17 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
وكالات_الخليج 365
قال وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، الخميس، إن لبنان دولة مهددة من إيران وحزب الله.
وأكد بومبيو، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، في العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس، التزام بلاده بدعم مؤسسات الدولية اللبنانية، معرباً عن استعداده للوساطة في قضية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل.
من جهته، أعلن الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لحل المشاكل الحدودية لبلاده مع إسرائيل.
وأكد الحريري "التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات" التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة "في ما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية". وأضاف للصحافيين "نعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة"، مشيراً إلى إمكان "التوصل إلى قرار نهائي في الاشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل".
ورحّب بومبيو الذي كان يقف الى جانب الحريري خلال الحديث مع الصحافيين بالتزام رئيس الحكومة اللبناني بإحراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: حزب الله وإيران يهددان لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.