نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في البقاع نظمت عرسا جماعيا

نظمت نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في البقاع ضمن فعاليات مهرجان التسوق والسياحة في البقاع العرس الجماعي الحادي والعشرين لـ31 زوجا، من مختلف بلدات وقرى البقاع.
ودعا مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" حسين النمر، الشباب إلى "الذهاب نحو بناء أسرهم، بشكل صحيح وسلبم وقو ، ينتج مجتمعا آمنا وطيبا"، مؤكدا "أننا نحتاج إلى أن يكون مجتمعنا آمنا تنمويا، ولذلك يسعى نواب بعلبك - الهرمل لاستجلاب مشاريع للمنطقة".
وأعرب عن أمله بأن "يقر سريعا مجلس إنماء بعلبك - الهرمل وهو على طاولة البحث، وأن يكون سد العاصي ومشروع الضم والفرز وأن ننفذ مشروع الطرقات المقر في مجلس الإنماء والإعمار في المنطقة ومشاريع الجامعة والصحة وغيرها"، مشددا على "أننا نعول كثيرا على تكتل نواب بعلبك - الهرمل لتحقيق المشاريع الكثيرة للمنطقة ولاستجلاب المزبد من المشاريع التنموية".
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