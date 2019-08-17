نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في البقاع نظمت عرسا جماعيا

نظمت نقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في ​البقاع​ ضمن فعاليات مهرجان ​التسوق​ و​السياحة​ في البقاع العرس الجماعي الحادي والعشرين لـ31 زوجا، من مختلف بلدات وقرى البقاع.

ودعا مسؤول ​منطقة البقاع​ في "​حزب الله​" حسين النمر، ​الشباب​ إلى "الذهاب نحو بناء أسرهم، بشكل صحيح وسلبم وقو ، ينتج مجتمعا آمنا وطيبا"، مؤكدا "أننا نحتاج إلى أن يكون مجتمعنا آمنا تنمويا، ولذلك يسعى نواب ​بعلبك​ - ​الهرمل​ لاستجلاب مشاريع للمنطقة".

وأعرب عن أمله بأن "يقر سريعا مجلس إنماء بعلبك - الهرمل وهو على طاولة البحث، وأن يكون سد العاصي ومشروع ​الضم والفرز​ وأن ننفذ مشروع الطرقات المقر في ​مجلس الإنماء والإعمار​ في المنطقة ومشاريع الجامعة و​الصحة​ وغيرها"، مشددا على "أننا نعول كثيرا على ​تكتل نواب بعلبك​ - الهرمل لتحقيق المشاريع الكثيرة للمنطقة ولاستجلاب المزبد من المشاريع التنموية".