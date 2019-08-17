ادي ابي اللمع: حريصون على التركيبة اللبنانية التي يجب ان تتلاحم اكثر

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ادي ابي لمع في حديث اذاعي الى أنه "بموضوع حادثة الجبل أخذ ​حزب الله​ طرفا ولكن القضية اقتصرت عند هذا الحد وعندما حدثت التسوية كان مؤيدا لها"، مشيرا الى أن "هذا الامر ساعد على نزع فتيل فتنة متجددة في المشهد السياسي الحالي"، مشددا على أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لعب دورا مهماً وهو يحرص في الوقت الحالي لأن تكون الاجواء سليمة في الازمة التي يتخبط بها ​لبنان​ "، معتبرا أنه "من المفروض وضع الامور في نصابها واذا كانت هناك من محاكمة فلتكن في المرجعيات القضائية المناسبة".

وشدد على أننا "حريصون على التركيبة اللبنانية التي يجب أن تتلاحم أكثر مما هو حاصل اليوم ولكن ليس وفق شروط طرف او طائفة على حساب أخرى والميثاق الوطني يكرس حقوق الناس بالتساوي ".

وأشار الى أنه وبموضوع الحرب والسلم مع ​اسرائيل​ فانه قرار تأخذه ​الحكومة​ و​الجيش اللبناني​ ينفذ القرار، مؤكدا أننا "لن نقبل أن يكون لبنان جزء من الصراع الاقليمي الايراني والاميركي وبالتالي لا يجب أن نزج بتوازنات أكبر منا".