نائب عراقي يتهم الحكومة بالتستر على اختطاف 1600 مواطن

شدد النائب العراقي ​احمد عبد الله الجبوري​، على أن "تجاهل ​الحكومة​ الحالية والسابقة لاختطاف أكثر من 1600 مواطن عراقي بعد وصولهم لأماكن تسيطر عليها قوات أمن حكومية في الرزازة والنخيب وأسمدة بيجي والنباعي والحويش، أثناء سيطرة عصابات "داعش"، يعرضها للمساءلة القانونية لتسترها على الجهات الخاطفة"، مؤكدا "أننا لن نسكت طالما الحكومة ساكتة عن المفقودين".

وكان الجبوري قد كشف في وقت سابق، عن وجود أكثر من 1600 مفقود ومخطوف من ثلاث محافظات عراقية هي ​نينوى​، و​الأنبار​، و​صلاح الدين​.