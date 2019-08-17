اشارت صحيفة "ديلي تلغراف" في افتتاحيتها بعنوان "مؤيدو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يفتقرون إلى الوحدة" الى إن "عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين كين كلارك عاد من عطلته التي لم يكن يتابع خلالها الأنباء ليجد أنه وجهت إليه دعوة من حزب الليبراليين الأحرار كي يكون رئيس وزراء في حكومة محتملة تعارض الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب موقفه الصريح المعلن المؤيد للبقاء"، لافتة الى أن " كلارك أبدى موافقته على تلك الدعوة".
ولفتت الصحيفة الى إن "كلارك سياسي جدير بالاحترام، فقد كان وزيرا عظيما للخزانة في التسعينات، كما أن موقفه المؤيد لأوروبا يتسم بالنزاهة والثبات على المبدأ"، متسائلة "لكن هل يمكن لكلارك أن يقود حكومة أن يقود حكومة من الليبراليين الأحرار والاشتراكيين والقوميين الاسكتلنديين والخضر"؟
وشددت الصحيفة على إنه "يبدو أن كلارك ذاته لا يعلم ما يدور حوله"، مضيفة: "مؤيدي البقاء يزعمون أنهم يسعون للوسطية والاعتدال، ولكن سياساتهم لها تأثير تطرفي، حيث يؤدي زعمهم إن المطالبين بالخروج ليسوا إلا الأغبياء الذين يفتقرون إلى الرؤية أو المتطرفين اليمينين إلى جعل مؤيدي الخروج عاقدي العزم على إتمام الخروج"، مشيرة الى أن "الراغبين في البقاء لا يمكنهم الاتفاق على زعامتهم أو على برنامج".
كانت هذه تفاصيل خبر ديلي تلغراف: مؤيدو بقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي يفتقرون إلى الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.