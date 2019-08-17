اختيار ولاية ألاباما مقرا لمركبة الفضاء الجديدة المخصصة للقمر

أعلن مدير إدارة الطيران و​الفضاء​ الأميركية (ناسا) جيم بريدنستين، أن "مركز مارشال لرحلات الفضاء في ولاية ​ألاباما​ سيصبح مقرا لبرنامج الوكالة المقبل الذي يهدف لبناء مركبة تنقل رودا للقمر مجددا بحلول العام 2024".

وأوضح في تصريح داخل مقر المنشأة بصحبة نواب من الولاية أن "نظام الهبوط سيكون‭‭‭ ‬‬‬هنا في مركز مارشال لرحلات الفضاء في هانتسفيل- ألاباما"، مشددا على أن "القرار لم يتخذ من فراغ، تاريخ مركز مارشال في بناء مركبة الفضاء أبولو قبل 50 عاما".

وتأتي المهمة ​الجديدة​ للقمر، المرجح أن تتكلف ما بين 20 و30 مليار ​دولار​ خلال خمسة أعوام، في وقت تسعى فيه ناسا بمساعدة شركاء من ​القطاع الخاص​ لاستئناف مهام الفضاء المأهولة التي تنطلق من الأراضي الأميركية للمرة الأولى منذ إنهاء برنامج مكوك الفضاء في عام 2011.