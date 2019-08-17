اختيار ولاية ألاباما مقرا لمركبة الفضاء الجديدة المخصصة للقمر

أعلن مدير إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) جيم بريدنستين، أن "مركز مارشال لرحلات الفضاء في ولاية ألاباما سيصبح مقرا لبرنامج الوكالة المقبل الذي يهدف لبناء مركبة تنقل رودا للقمر مجددا بحلول العام 2024".
وأوضح في تصريح داخل مقر المنشأة بصحبة نواب من الولاية أن "نظام الهبوط سيكون هنا في مركز مارشال لرحلات الفضاء في هانتسفيل- ألاباما"، مشددا على أن "القرار لم يتخذ من فراغ، تاريخ مركز مارشال في بناء مركبة الفضاء أبولو قبل 50 عاما".
وتأتي المهمة الجديدة للقمر، المرجح أن تتكلف ما بين 20 و30 مليار دولار خلال خمسة أعوام، في وقت تسعى فيه ناسا بمساعدة شركاء من القطاع الخاص لاستئناف مهام الفضاء المأهولة التي تنطلق من الأراضي الأميركية للمرة الأولى منذ إنهاء برنامج مكوك الفضاء في عام 2011.
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