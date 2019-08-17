شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات تساهم فى زيادة المنتج المحلى.. أبرزها دراسة الاحتياجات السوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أن هناك عدة إجراءات تساهم فى زيادة الإنتاج المصرى، على رأسها الاهتمام بجودة التصنيع لخروج المنتج بشكل مميز ليتمكن من منافسة المنتجات الأخرى.

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وأشارت النائبة دينا عبد العزيز، إلى ضرورة تقديم جميع التيسيرات اللازمة للمصنعين، موضحة أن التيسيرات لا تكون فقط ذات بعد مادى، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، ولكن المقصود نسف العوائق البيروقراطية، بالإضافة إلى احترام وتقدير كل العاملين فى المجالات الإنتاجية من أصحاب الأعمال لصغار العمال.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية تقديم الدعم الفنى المطلوب، وتحديث دراسة الاحتياجات السوقية، وانعكاسها بشكل مستمر على التعليم الفنى.