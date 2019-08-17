مأساة… مصرع شابة غرقا نواحي أصيلة

لقيت شابة في عقدها الثاني، يوم الأربعاء الماضي، حتفها غرقا في شاطئ سيدي أحمد الزواق نواحي أصيلة.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن الضحية تدعى كوثر من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كانت تسبح في شاطئ غير محروس قبل أن تلتهمها أمواج البحر، إذ طلبت النجدة مرارا، دون مجيب، وبعد صراع مع الأمواج استسلمت وفارقت الحياة.

وأضاف الشهود ذاتهم، أن عددا من المصطافين هرعوا إلى نجدتها متأخرين بعدما كانت قد ابتلعت كميات مهمة من مياه البحر، وتمكنوا من إخراجها جثة هامة.

وحلت عناصر الوقاية إلى عين المكان حيث نقلت جثة شابة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي فيما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها المعمول به في مثل هذه الحالات.