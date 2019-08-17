شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الحكومة والتحالف حريصان على عدم إغلاق باب الحل السياسي والان مع التفاصيل

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، إن الحكومة اليمنية والتحالف العربي، حريصان كل الحرص على عدم إغلاق باب الحل السياسي فيما يخص الوضع في اليمن، والتأكيد للعالم كله على «أننا دعاة سلام، ولسنا دعاة حرب».

وأكد في تصريحات خاصة لـصحيفة «البيان» الإماراتية من العاصمة المصرية «القاهرة»، أن «هذا الأمر المتعلق بحرصنا على الحلول السياسية لا يعني أن الحلول الأخرى غير موجودة، على العكس تماماً، فمازال الحل العسكري موجوداً وقائماً، وقواتنا في المناطق المختلفة على أهبة الاستعداد وإلى جانبها كل أشكال المقاومة الشعبية إلى جانب الجيش الوطني الممتد من صعدة حتى باب المندب وعلى الساحل العربي».

وأضاف: «هم جميعاً على أتم الاستعداد والتأهب، ومن جعلهم قادرين على الوصول إلى ميناء الحديدة يجعلهم أيضاً قادرين على السيطرة على الحديدة والتقدم حتى الوصول إلى العاصمة صنعاء. القدرة موجودة طالما التحالف يقف إلى جوارنا في اليمن».

ولفت وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية في السياق ذاته، إلى أن «هناك رغبة حقيقية من قبل الحكومة والتحالف في إيجاد حل سياسي نثبت من خلاله للعالم أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب».