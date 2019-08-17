شكرا لقرائتكم خبر عن الحميدي: الحسم العسكري هو آخر الحلول في معركتنا مع الحوثي والان مع التفاصيل

قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية صالح الحميدي، إن فرص الحلول السياسية في اليمن صارت شبه منعدمة، على وقع ممارسات الحوثي ونقضهم لكل الاتفاقات والعهود التي سبق وتم الاتفاق عليها، علاوة على غياب دور المجتمع الدولي.

وأكد الحميدي على أن «الرهان الآن في ظل التخاذل الدولي وتعنت الميليشيا الانقلابية واستمرار نقضها كل الاتفاقات والعهود، فإن السبل السياسية شبه مسدودة الآن لحسم الأمر».

وذكر أن «الحسم العسكري هو آخر الحلول بالنسبة لمعركتنا مع الحوثيين.. ربما يكون هنالك بصيص أمل ضعيف الآن من دول أخرى أبدت استعدادها للتدخل لإعادة الأمور إلى طاولة المفاوضات والمشاورات من جديد (..) ربما ذلك الأمر مضى موعده، لكن الحكومة الشرعية تبدي من جانبها استعداداً لأي حلول سياسية».

وقال إن الحل السياسي سيكون موجوداً فقط في حال كان هناك ضامن حقيقي، ربما يمكن من خلاله العودة إلى المشاورات والمفاوضات من جديد. لكنه قلل من فرص حدوث ذلك، ويرى أن الحسم المباشر هو الرهان الذي يبدو أقرب.