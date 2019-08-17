شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمني ألماني: محور قطر وتركيا في موسم حصاد الخسائر والان مع التفاصيل

لم يعد حرج بالنسبة إلى الجانب التركي في الكشف عن حجم القواعد والقوات العسكرية التركية على الأراضي القطرية التي تحولت إلى محمية تركية بامتياز، في محاولة من تنظيم الحمدين لإغراق المنطقة بالتدخلات الخارجية على حساب مصالح الأمن الخليجي الإقليمي، ما يؤكد أن النظامين اللذان يرعيان الإرهاب في حالة هلع وهوس من تضييق الخناق عليهما.

وكشف برتولت أرنيم، الضابط السابق في المكتب الفيدرالي الألماني لأمن المعلومات، أن النظامين القطري والتركي في موسم حصاد الخسائر، نتيجة الهزائم الفادحة التي تكبداها في ليبيا وتونس والسودان ومصر مؤخرا.

وتابع أرنيم في تصريحات صحافية، أن إردوغان وتنظيم الحمدين أنفقا مليارات الدولارات لفرض سيطرة سياسية على هذه الدول، أو ضمان نفوذ في نظامها، لكن نتيجة التفاهمات العربية ووعي الشعوب العربية بمخاطر هذين النظامين، حدثت حالة انقلاب شعبي ضد أعوان وأتباع المحور "التركي القطري الإيراني".

وكشف الخبير الأمني أنه بعدما خسروا كل شيء، عملوا على زيادة الأعمال الإرهابية في تونس وليبيا وحتى الصومال، حيث خسرت هذه الدول السيطرة على الموانئ الملاحية والعديد من المصالح الاقتصادية الانتهازية التي سعوا إليها منذ بداية القرن الحالي، كما خسروا قناة السويس التي كاد يمنحها لهم نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، وموانئ مصراتة وطرابلس التي مكنهم منها ما يسمى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وأضاف: "في تونس أيضا خسروا كل شيء بعد تراجع شعبية الإخوان وسيطرتهم على الحكم، وفي الصومال طردوا شر طردة وتقطعت بهم السُبل للسيطرة على موانئها، ويحاولون حالياً اللعب في السودان للسبب نفسه".

وأضاف الخبير الأمني الألماني أن تقارير استخباراتية غربية حذرت من العمليات الإرهابية المدعومة من "تركيا وقطر" في العديد من الدول العربية بينها الصومال، وآخر هذه التقارير صادر عن الاستخبارات الألمانية في الثالث من مايو الماضي وقبل 15 يوم تقريباً من العملية الإرهابية في بوصاصو في الصومال، والتي كشفت صحف أمريكية مؤخراً ضلوع قيادي قطري مقرب من الديوان الأميري فيها، وحذر التقرير نفسه من عمليات إرهابية سوف ترتكب في مصر وتونس وليبيا، بدعم وتمويل المحور "التركي القطري".

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في تطور لافت، كشفت صحيفة تركية مقربة من الحكومة عن بناء قاعدة عسكرية جديدة في قطر، إضافة إلى القاعدة الحالية والتواجد الأمني التركي الذي تضاعف منذ بدء القطيعة بين الدوحة وجاراتها. وكانت تقارير غربية قد قالت إن القوات التركية في الدوحة تولت جزءاً من المهام الأمنية لحماية القصور والمباني الحكومية الحساسة بعد أنباء عن تشكك في ولاء القوات المحلية.

وقالت صحيفة حرييت التركية إن الجنود الأتراك "يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة"، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية"، وذكرت أن القاعدة الجديدة سيفتتحها الرئيس التركي مع أمير قطر في الخريف المقبل.

وقالت الصحيفة إن القاعدة العسكرية الأولى بدأت أعمالها في أكتوبر 2015، "في نطاق العلاقات العسكرية الثنائية بين تركيا وقطر، وفي ديسمبر 2017، تمت تسميتها القيادة المشتركة بين قطر وتركيا"، وقالت، إن "تركيا بامتلاكها قاعدة عسكرية دائمة في قطر أصبحت قوة".

ويؤكد استجلاب قطر للتدخلات الخارجية والقواعد العسكرية، صوابية موقف الدول الأربع من الممارسات القطرية التي انكشفت في أول اختبار وجعلت الدوحة ممراً للقوى الخارجية الطامعة بالخليج.

قاعدة طارق بن زياد التركية تشكل حالة من التدخل الإقليمي التي منحها تنظيم الحمدين لتركيا، خصوصاً وأن تركيا وإيران أصبحتا واضحتين في سياسة التوسع، ذلك أن تركيا توسعت قبل ذلك في القرن الإفريقي من خلال الصومال وسابقاً عبر ميليشيات الإخوان الإرهابية في عدد من الدول العربية.

ويزيد من خطورة الموقف، عزم أنقرة إلى إرسال المزيد من الجنود إلى قطر وإنشاء قواعد عسكرية جديدة، في الوقت الذي تعمل إيران على تهديد مصالح الدول الخليجية، بينما يستقبل أميرها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في الوقت الذي يهدد فيه الملاحة الدولية.