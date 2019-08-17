شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: حزب الله وإيران يهددان لبنان والان مع التفاصيل

قال وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، الخميس، إن لبنان دولة مهددة من إيران وحزب الله.





وأكد بومبيو، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، في العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس، التزام بلاده بدعم مؤسسات الدولية اللبنانية، معرباً عن استعداده للوساطة في قضية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل.



Advertisements



من جهته، أعلن الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لحل المشاكل الحدودية لبلاده مع إسرائيل.





وأكد الحريري "التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات" التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة "في ما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية".

وأضاف للصحافيين "نعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة"، مشيراً إلى إمكان "التوصل إلى قرار نهائي في الاشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل".





ورحّب بومبيو الذي كان يقف الى جانب الحريري خلال الحديث مع الصحافيين بالتزام رئيس الحكومة اللبناني بإحراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة.