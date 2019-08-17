شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: السعودية تثمن دور الإمارات بمعالجة أحداث عدن والان مع التفاصيل

قال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، اليوم السبت، إن "المملكة السعودية تثمن الدور الفعال للأشقاء في الإمارات، وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها، في إطار جهود التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن والاستقرار".





وأضاف السفير السعودي في سلسلة تغريدات على موقع تويتر، أن "الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن، وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي أكدت متانة العلاقات السعودية الإماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن".





وتابع "أبرزت الجهود التي اتخذت من جميع الأطراف لمعالجة أحداث عدن وحدة الصف في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران العدو الحقيقي لليمن، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن يكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران".