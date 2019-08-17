شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يشهد مراسم التوقيع على اتفاق نقل السلطات والان مع التفاصيل

يحتفل السودانيون اليوم السبت رسميا وشعبيا بالتوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، لنقل السلطة لحكومة مدنية.

تبدأ مراسم الاحتفال الرسمي الساعة الواحدة اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، بمشاركة رؤساء دول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

ويخاطب مراسم التوقيع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان، يلقي خلالها كلمة للأمة السودانية.

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وأكد رئيس اللجنة العليا للاحتفالات، الفريق ركن، محمد علي ابراهيم، مشاركة الرئيس التشادي ادريس ديبي والاثيوبي أبي احمد، اليوغندي يوري موسفيني، والكيني اهور كيناتا، ورئيس افريقيا الوسطى فاوستن تواديرا.

يشرف مراسم التوقيع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

إلى ذلك تنظم قوى إعلان الحرية والتغيير احتفالاً جماهيريا بساحة الحرية بالخرطوم، يخاطبها عدد من قادة الحراك.