الجملة العصبية: ٢٧٥ اصابة طارئة خلال العيد بينها حوادث سير وسقوط من مرتفع

اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، السبت، عن استقبالها ٢٧٥ حالة طارئة خلال عطلة العيد اصابات بالرأس والحبل الشوكي، مبينة ان من بينها ١٥٠ حادث سير وسقوط من اماكن مرتفعة.

وقال مدير المستشفى وليد خالد الحيالي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طوارئ المستشفى تعمل على مدار الساعة خلال عطلة العيد وبكادر متخصص متكامل استقبلت خلالها مختلف اصابات الحبل الشوكي والدماغ".

Advertisements

واضاف ان "المستشفى استقبلت ٢٧٥ حالة طارئة خلال عطلة العيد للفترة من الاحد ولغاية امس الجمعة جميعها بالرأس والحبل الشوكي"، مشيرا الى ان "من بينها ١٥٠ حادث سير وسقوط من اماكن مرتفعة مقسمة بواقع ٤٠ اصابة لحوادث السير و ١١٠ اصابة للسقوط من مرتفع، فضلا عن اصابتين اثنين بالرأس نتيجة الرمي العشوائي".

واوضح ان "المستشفى استقبلت عشرات الاصابات بالرأس نتيجة التعرض لشدة خارجية بينها حوادث الشجار وغيرها فضلا عن ٢٧ جلطة دماغية وردت للمستشفى"، مبينا ان "المستشفى اجرت ٤٢٧ فحص مفراس للراس للحالات الطارئة الواردة اليها والحالات المحولة من المستشفيات الاخرى".