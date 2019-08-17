تسجيل 73 اصابة من جراء استخدام الصجم خلال العيد في جانب الرصافة

اعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، السبت، عن تسجيل 73 اصابة من جراء استخدام الصجم خلال العيد، محذرة من أن تلك الألعاب تشكل تهديداً حقيقاً على سلامة المواطنين.

وقال مدير إعلام الدائرة قاسم عبد الهادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل (73) إصابة في الصچم بين الأطفال خلال عيد المبارك في جانب الرصافة"، داعياً إلى "ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة المحرضة على العنف والمساهمة في قتل فرحة العيد".

وأضاف أن "مستشفى ابن الهيثم سجل أعلى الإصابات، حيث تم تسجيل (62) إصابة"، مشيرا الى ان "أغلب تلك الإصابات كانت في منطقة العين وتحديدا لدى الأطفال حيث تم إدخال عدد منها إلى صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج".

Advertisements

وتابع ان "مستشفى الشهيد الصدر سجل (6) حالات ومستشفى الزعفرانية سجل اصابتين، ومستشفى ضاري الفياض اصابتين، والمركز الصحي النهروان الأول الخافر استقبل حالة واحدة فقط"، موضحا ان "هذه الألعاب المحرضة على العنف تساهم في قتل فرحة العيد وتؤدي إلى نتائج وخيمة يصعب معالجتها".

وأكد أن "دائرة صحة الرصافة أطلقت تحذيرات واسعة ومناشدات متكررة في وقت سابق عبر وسائل الإعلام المختلفة أوضحت من خلالها خطورة هذه الألعاب وما تشكله من تهديد حقيقي على صحة وسلامة المواطن العراقي كونها تساهم في قتل فرحة العيد بإصابات قد تكون بالغة تؤدي إلى نتائج وخيمة يصعب معالجتها".