صحة الرصافة تسجل 615 حادث خلال عطلة عيد الاضحى

اعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، السبت، عن تسجيل 615 حادث خلال عطلة عيد الاضحى، مبينة ان من ضمنها 169 من جراء استخدام الدراجات النارية (التك تك).

وقال مدير اعلام الدائرة قاسم عبد الهادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة صحة بغداد / الرصافة سجلت خلال عطلة عيد الاضحى 615 حادث"، مبينا انها "سجلت 241 حادث مروري بسيارات".

واضاف ان "مستشفى الكندي كان الاعلى باستقبال المصابين اذ سجل 56 حالة، بينما سجلت المؤسسات الصحية 169 حادث جراء الدراجات النارية وما تعرف (بتك تك)"، مشيرا الى ان "مستشفيات صحة الرصافة سجلت 205 حالة سقوط من علو، حيث كان مستشفى الجملة العصبية الاعلى والذي سجل 110 حالة".

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وتابع ان "الحوادث المرورية تم معالجتها ولم تسجل حالة وفاة".

واعلن مدير مستشفى ابن الهيثم في بغداد عمار فؤاد عيسى، في بيان له ان "شعبة الطوارئ استقبلت 914 مراجعاً خلال أيام العيد، فيما سجلت إصابة 26 حالة جراء استخدام الألعاب المحرضة على العنف ذات الاطلاقات البلاستيكية الصجم".