التحالف الدولي يعلن امتثاله لطلب عبد المهدي بضبط حركة طيرانه

أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية التي صدرت مؤخراً بمنع تسيير أي طائرة في أجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء.

وقال التحالف في بيان له ان "قياديين كباراً منه التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع العراقية لمناقشة توجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن حركة طيران التحالف".

وتابع انه "كضيف ضمن الحدود السيادية للعراق، يمتثل لجميع القوانين والتوجيهات من حكومة العراق، وسيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء".

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ووجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اول امس الخميس، بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به او من يخوله.

وجاء ذلك في أعقاب انفجار بمعسكر "الصقر" للقوات الأمنية والحشد الشعبي، يعتقد بأنه قد يكون ناجما عن قصف مجهول. ولا يزال التحقيق في ما حدث مستمرا.