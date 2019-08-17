مبعوث أمريكا لكوريا الشمالية يزور اليابان الأسبوع المقبل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون سيسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لتنسيق جهود نزع السلاح النووي في بيونج يانج.



وأضاف البيان أن بيجون سيكون في اليابان من يوم الإثنين وحتى الثلاثاء، وفي سول من الثلاثاء وحتى يوم الخميس.

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ويأتي نبأ جولة بيجون في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الماضي، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أبدى استعداده لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع واشنطن.

وأكد أنه سيوقف اختبارات الصواريخ التي أجرى بعضها في الآونة الأخيرة، فور انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية هذا الشهر.

وتندد بيونج يانج بالمناورات العسكرية السنوية التي تعتبرها تدريبات تمهيدا لغزوها، غير أنها كانت تمتنع عن تنفيذ تجارب خلالها.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت كوريا الشمالية "مقذوفين غير محددين" سقطا في البحر، وفق ما أعلنته هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، في تجربة جديدة تعد سادس عملية من نوعها خلال 3 أسابيع.