مصادر عسكرية: مقتل 15 مسلحا من طالبان في غارات لسلاح الجو الأفغاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 15 مسلحا من حركة طالبان خلال غارات لسلاح الجو الأفغاني، السبت، في منطقة "شولجرا" بمقاطعة بلخ الشمالية.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن مصادر عسكرية أن قوات الأمن دمرت أيضا سيارة مفخخة خلال عملية منفصة في المقاطعة ذاتها.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.

وتسفر موجات العنف في جميع أنحاء أفغانستان عن خسائر بشرية يوميا تقريبا على الرغم من المحادثات الجارية لإيجاد حل سياسي.

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وكان 2018 العام الذي شهد مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى بينهم 900 طفل و7189 جريحا.





وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها أي ما يعادل 55,5% من البلاد.