الان تتابع أميركا تعلن إصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت وزارة العدل الأميركية اصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار. وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.

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