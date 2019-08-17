عز الدين: وحدتنا الداخلية مسؤولية عظيمة وامانة وهي التي تؤمن استقرار الجنوب

دعت النائب الدكتورة ​عناية عز الدين​ إلى "تفعيل الاداء الحكومي وتسريع المعالجات واعتماد السياسات التي تعزز قطاعات الانتاج من ​الزراعة​ و​الصناعة​، خصوصا أننا لا تنقصنا الامكانات والافكار والقدرات والطاقات الانسانية المبدعة، والذي يمثل اولئك الناجحون المتفوقون رمزا لها".

عز الدين وخلال رعايتها حفل تكريم الناجحين والمتفوقين في الشهادة الثانوية العامة ل​بلدة شحور​ في مركز باسل الأسد الثقافي في صور، أكّدت "أهمية العلم، ومعانيه التي ترتقي بحياتنا الانسانية نحو المزيد من التنمية والرفاهية والتطور والخير والجمال"، مشيرة الى انه "كلما ازدادت مجتمعاتنا علما ومعرفة أسهم ذلك في معالجة مظاهر العنف والعدائية والكراهية والظلم والعدوان"، مشددة على "ان العلم ليس وسيلة فقط بل قيمة في حد ذاته، تعزز السلام الداخلي على المستوى الاهلي وتنقي العلاقات البينية بين الاسر والعائلات كما يجب ان يفعل الالتزام الديني الايماني الصحيح".

وشددت عز الدين على "اهمية هذه الوحدة الاجتماعية باعتبارها جزءا من وظائف العلم، كونها تهدف الى تعزيز الاتجاهات التصالحية في المجتمع، وهو ما خبرناه في لبنان عموما و​الجنوب​ خصوصا، عن وحدتنا الداخلية وتماسكنا وتعاضدنا حيث كانت ولا تزال وحدتنا سورا مقابل الطامعين في زرع الخلافات والفتن وكانت وحدتنا صخرة نستند اليها في مواجهة الاحتلال"، مؤكدة "أن هذه الوحدة هي مسؤولية عظيمة وامانة، وهي القاعدة التي تؤمن استقرار الجنوب وتردع العدو والتي نتمسك بها كلما ذكرنا الشهداء والجرحى والمضحين من اهلنا الذين يستحقون منا دولة مسؤولة راعية قادرة على معالجة شؤونهم وشجونهم وهذا ما ندعو اليه اليوم".