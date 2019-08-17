الصراف: لنتعاون معا كي ننتصر على الفساد والفاسدين والمفسدين

لفت الوزير السابق ​يعقوب رياض الصراف​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في ذكرى انتصار تاريخيّ زرع الخوف عند العدوّ"، داعيا الى أن "نتعاون معا كي ننتصر على ​الفساد​ والفاسدين والمفسدين ونضع قيد التنفيذ الورقة الاقتصادية التي اقرت في ​بعبدا​ من اجل النهوض بالوطن".

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