المطران طربيه يؤكد رفض تشريع قانون تشريع الاجهاض

لفت راعي الابرشية المارونية في ​سيدني​ المطران انطوان شربل طربيه في قداس ترأسه بمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​ في كاتدرائية ​سيدة لبنان​ في هاريس بارك سيدني الى أن " من علامات اليأس والفشل التي تواجهنا اليوم في ولاية نيو ساوس ويلز، هو مشروع قانون ما يسمى باصلاح الرعاية الصحية الانجابية، الذي يهدف، على عكس ما يوحي عنوانه، إلى تبرير جريمة قتل ​الحياة​ البشرية في بدايتها أي الجنين في الأحشاء، عن طريق تشريع ​الاجهاض​ حتى اللحظة الاخيرة من الحمل قبل أن يبصر الطفل النور"، لافتا الى أننا "نؤمن بأننا أبناء الحياة، وأن الحياة عطية مقدسة من الله، ونحن نؤمن أيضا بأننا مؤتمنون على نعمة الحياة وعلى استقبالها، وحمايتها واحترامها ضد تيار الموت والشر الذي يظهر بأشكال متعددة وتشريعات مختلفة"، مشيرا الى أننا "نرفض كل هذه التشريعات التي تنشر الموت وتبرر القتل، وتتناقض بالتالي مع بناء ثقافة الحياة التي نسعى جاهدين الى نشرها في مجتمعنا وعالمنا".

واكد "ان الرجاء الذي نعيشه بهذا العيد يرتكز على فضيلة اساسية في العيش المسيحي وهي التواضع"، لافتا الى أن "العذراء مريم عبرت عن ذلك عندما قالت، حط المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين. لقد اختار الله الاب مريم لتكون أما لابنه، لأن ايمانها المتواضع، فتح قلبها على سر عظمة الله ومحبته. فعلى مثال العذراء مريم نتعلم ان التواضع ليس تحقير للذات انما هو اعتراف بالخير والصلاح الموجود في كل انسان، لأننا جميعا مدعوون الى أن نكون على صورة الله ومثاله".