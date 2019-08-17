تأخر آلاف المسافرين بسبب عطل بالأنظمة في المطارات الأميركية

واجه آلاف المسافرين بمطارات أميركية تأخيرات بسبب عطل بأنظمة إدارة ​الجمارك​ وحماية الحدود. وقالت الإدارة في بيان إن العطل مؤقت وإن موظفيها يواصلون إتمام إجراءات المسافرين الدوليين باستخدام وسائل بديلة. وعانى المسافرون في بعض المطارات من فترات توقف أطول من المعتاد. ولاحقا، قالت مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها عادت للعمل.

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