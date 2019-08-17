الجيش الباكستاني يؤكد دعمه للشعب الكشميري

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، خلال لقائه مع رئيس آزاد جامو وكشمير سردار مسعود أحمد خان في المقر العام للجيش الباكستاني، دعم جيشه للشعب الكشميري.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور أن الجانبين ناقشا الوضع الأمني الراهن في إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند، والتصرفات التي تقوم بها الهند على الخط الفاصل في كشمير والتي وصفها بأنها أفعال استفزازية.
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