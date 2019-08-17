الجيش الباكستاني يؤكد دعمه للشعب الكشميري

أكد رئيس أركان الجيش ال​باكستان​ي الجنرال قمر جاويد باجوا، خلال لقائه مع رئيس آزاد جامو و​كشمير​ سردار ​مسعود أحمد​ خان في المقر العام للجيش الباكستاني، دعم جيشه للشعب الكشميري.

وأوضح المتحدث باسم ​الجيش الباكستاني​ ​اللواء​ آصف غفور أن الجانبين ناقشا ​الوضع الأمني​ الراهن في إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان و​الهند​، والتصرفات التي تقوم بها الهند على الخط الفاصل في كشمير والتي وصفها بأنها أفعال استفزازية.