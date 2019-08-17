سلطات كازاخستان تفرج عن ناشط حقوقي دعا الى "الجهاد" ضد الصين

أفرجت كازاخستان، عن ناشط حقوقي كان مهددا بالسجن مدة سبع سنوات في حال ادانته بالتهم الموجهة اليه والمتعلقة بمعارضته للصين المجاورة، في خطوة غير متوقعة مع تصاعد الضغوط الدولية بشأن قضيته.
وذكر سيريكجان بيلاش الذي كان ينشط دفاعا عن أقلية المسلمين الاويغور في أقليم شينجيانغ الصيني، في حديث لوكالة فرانس برس انه أبرم اتفاقا مع المحكمة التي أطلقت سراحه مقابل وقف نشاطه الحقوقي. وأضاف خلال احتفاله بحريته عند منتصف الليل مع أسرته ونحو 40 من أنصاره "كان علي أن أنهي نشاطي الحقوقي ضد الصين. إما أن افعل هذا أو أقضي سبع سنوات في السجن. لم يكن لدي أي خيار".
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