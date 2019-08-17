شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان يكشف كيف شوهت الجماعة صورة الأدباء المصريين أمام قواعدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، فضح الجماعة، من خلال سلسلة اعترافاته التى ينشرها عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" بعنوان "كنت إخوانيا وأصبحت مصريا"، كاشفا كيف كانت الجماعة تشوه صورة المفكرين والأدباء المصريين.

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وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان: فى بداية تعرفى على الإخوان گان المربى الإخوانى يصطحبنى فى بعض مشاويره ويتحدث معى عن مشاهير المفكرين والأدباء، وكان يقول ألا تعلم بأن طه حسين قد تنصر فى فرنسا وكانت مهمته المكلف بها من أعداء الإسلام هو تشكيك المسلمين فى دينهم.

وتابع طارق البشبيشى: كان يزعم – أى المربى الإخوانى - أن توفيق الحكيم كان ملحدا وكان يقول فى بعض حواراته بأنه كان يتألم عند سماعه الأذان، وعباس العقاد كان يعقد صالونه الأسبوعى أثناء صلاة الجمعة، ونجيب محفوظ خرج من ملة الإسلام بعد كتابته لرواية أولاد حارتنا ومن أجل ذلك منحه أعداء الإسلام جائزة نوبل.