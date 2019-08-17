شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 وقائع انشقاقات فى تاريخ الإخوان.. أولها جبهة "محمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد جماعة الإخوان فى الفترة الراهنة العديد من الانشقاقات والانقسامات التى بدأت تظهر للعلن بسبب غضب شباب الجماعة وقواعدها من طريقة إدارة التنظيم للجماعة وكثر الأخطاء التى يقعون فيها، وهذا ليس وليد اللحظة، فتاريخ الجماعة ملىء بالانشقاقات.. ونستعرض أبرز 5 انشقاقات ضربت الإخوان منذ نشأتها فى عام 1928.

فى فترة الأربعينيات من القرن الماضى شهدت الإخوان سلسلة انشقاقات ضخمة، حيث أعلن مجموعة من شباب الجماعة انفاصلهم عن التنظيم وأطلقوا على أنفسهم "شباب محمد".

ثانى انشقاق كان عام 1945 على إثر واقعة تورط عبد الحكيم عابدين صهر حسن البنا فى فضائج جنسية ودفاع مؤسس الجماعة عنه، وكان أبرز المنصفلين أحمد السكرى.

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ثالث انشقاق كان فى عهد مرشد الثانى للجماعة حسن الهضيبى، حيث انفصل حينها قائد النظام الخاص عبد الرحمن السندى، وعدد من كبار مساعديه من التنظيم.



رابع انشقاق كان فى تسعينيات القرن الماضى وبالتحديد فى نهاية عهد المرشد الرابع للجماعة محمد حامد أبو النصر، حيث انشق مجموعة تزيد على 100 شخص بقيادة محمد رشدي.

الانشقاق الخامس للإخوان كان فى عهد المرشد الخامس، مصطفى مشهور، بالتحديد عام 1996 حيث خرج من الجماعة مجموعة كبيرة من القيادات الوسطى على رأسهم أبو العلا ماضي ومحمد عبد اللطيف وصلاح عبد الكريم.