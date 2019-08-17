انفجار محول كهربائي في كفر الشيخ - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت قوات الحماية المدنية في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على حريق شب في كشك محول كهربائي مغذي لعزبتين تابعتين لمركز بيلا، إثر حدوث انفجار في المحول نتيجة الأحمال الزائدة.

وتلقى العميد أحمد عبد السلام، مأمور مركز شرطة بيلا، إشارة من شرطة النجدة، ببلاغ أهالي قرية أبوبدوي، باشتعال النيران في محول كهربائي المغذي لعزبتي فيليب وبازيد، في نطاق قرية أبو بدوي، دائرة المركز، إثر حدوث إنفجار في المحول دون معرفة أسباب الأنفجار، ما أدى إلى إنقطاع للتيار الكهربائي جزئيًا عن العزبتين.

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انتقل إلى موقع البلاغ مأمور مركز شرطة بيلا، رفقة الرائد أحمد عمر، رئيس مباحث المركز، والنقيب علي شيحة، رئيس نقطة قرية الهمة، التابعة لمركز بيلا، وسيارتين من الحماية المدنية تابعتين لوحدتي إطفاء قريتي الزعفران وأبوبدوي، ولجنة من هندسة كهرباء بيلا، للتعامل مع الحريق في المحول الكهربائي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في المحول الكهربائي، فيما جرى فصل التيار الكهربائي بالكامل عن العزبتين، وجاري الأستعانة بمحول كهربائي جديد بعدما حدث إتلافات في المحول الذي شب فيه الحريق، وبالفحص الفني من قبل لجنة كهرباء بيلا تبين أن سبب الحريق جاء نتيجة إنفجار في المحول بسبب زيادة الأحمال وسط ارتفاع درجات الحرارة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.